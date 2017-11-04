LeBron James Cleveland'ı hayat döndürdü

NBA'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak üst üste aldığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cavaliers, LeBron James'in 57 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansla oynadığı maçta Washington Wizards deplasmanından 130-122'lik skorla galip ayrıldı.

EN İYİ İKİNCİ PERFORMANSI

Kariyerinde 11. kez bir maçta 50 ve daha fazla sayı üreten 32 yaşındaki LeBron James, 3 Mart 2014 tarihinde 61 sayıyla oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasından sonraki en iyi performansına imza attı. James, NBA tarihinde 29 bin sayı barajına ulaşan en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise maçta süre alamadı.