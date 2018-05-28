LeBron James Cleveland'ı NBA finaline taşıdı

NBA'de ilk finalist Cleveland Cavaliers oldu. Doğu Konferansı final serisi 7. ve son maçında Boston Celtics'i deplasmanda 87-79 yenen Cleveland seriyi 4-3 kazandı.

CLEVELAND 7. MAÇTA FİNALE ÇIKTI

48 dakikanın tamamında sahada kalan ve 35 sayı üreten LeBron James, gecenin tartışmasız yıldızıydı. Büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan NBA Doğu Konferansı final serisinde düğüm son maçta çözüldü.

7. maçta saha avantajını elinde bulunduran Boston Celtics'in karşısında son derece kararlı bir Cleveland Cavaliers ve tabii ki yıldız isim LeBron James'i buldu.

Boston ilk çeyreği 26-18 devreyi de 43-39 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında ise Clevelend oyunun kontrolünü yavaş yavaş eline geçirdi. Üçüncü çeyrekte Boston'ın sadece 13 sayı atmasına izin veren konuk ekip son periyotta farkı açtı ve maçı 87-79 kazandı.

LEBRON ÜST ÜSTE 8. KEZ FİNALDE

Karşılaşmanın yıldızı 48 dakikanın tamamında oyundan kalan 35 sayı atıp 15'de ribaunt alan LeBron James'di. LeBron bir asist eksiğiyle triple double'ı kaçırdı. Kral James böylelikle peş peşe 8. sezonda da NBA finalinde mücadele etme hakkını kazandı.

Cleveland'da Jeff Green 19 sayı atarken Boston adına en skorer isim 24 sayı ile çaylak Jason Tatum oldu. Evsahibi ekipte Al Harford da 17 sayı ile oynadı.

CEDİ OSMAN İLK SEZONUNDA FİNALDE

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, normal sezonda başarılı maçlar çıkararak takımına büyük katkı yapmıştı. Play-off serilerinde daha az şans bulan Cedi Osman ilk senesinde Cleveland Cavaliers formasıyla finale yükseldi.