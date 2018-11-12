LeBron James: Çöpüm ben

LeBron James, geçtiğimiz gece Atlanta Hawks'a karşı oynanan karşılaşmanın son dakikasında kritik serbest atışları kaçırması sonrası kendisine "Çöpüm ben" yorumunu yaptı.

Hawks, maçın bitimine 20 saniye kala LeBron'a faul yapıldığında 106-105 öndeydi ve LeBron çizgiye gelmişti. İki serbest atışı da kaçıran LeBron, pozisyonun sonunda Lakers hücum ribaundını almayı başarınca bir alley-oop pası alarak bunu smaçla tamamlamıştı.

LeBron o durumu şu şekilde açıkladı: "Şu anda serbest atış çizgisinde berbatım. Ritmimi tekrar bulacağım ama Kuzma'ya bana ve bize başka bir fırsat verdiği için teşekkür edeceğim."

LeBron karşılaşmada 26 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydetmişti.