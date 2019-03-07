LeBron James, Jordan'ı geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers'ın konuk ettiği Denver Nuggets'a 115-99 kaybettiği karşılaşmada yıldız oyuncu LeBron James, önemli bir başarıya imza attı.

LEBRON 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, ağırladığı Denver Nuggets'a 115-99 kaybederek play-off'a kalma yarışında geriye düştü.

Lakers'ta mücadeleyi 31 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle tamamlayan LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 32 bin 292 sayı kaydeden efsane oyuncu Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Toplam sayısını 32 bin 311'e yükselten James'in önünde Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387 sayıyla birinci, Karl Malone 36 bin 928 sayıyla ikinci, Kobe Bryant 33 bin 643 sayıyla 3. sırada yer alıyor.

Sezonun 43. galibiyetini alarak konferansında liderlik mücadelesini sürdüren Nuggets'ta ise Will Barton 23 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Gary Harris ile Jamal Murray 19'ar sayı, Nikola Jokic ise 12 sayı, 17 ribaunt ve 8 asistle takımına galibiyeti getirdi.

Lakers, bu sezon 35. kez kaybederek konferansında 11. sırada yer alıyor ve play-off şansı iyice azaldı.