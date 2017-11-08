LeBron James Jordan'ı yakaladı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son yıllarda ligin en başarısız takımları arasında yer alan Philadelphia 76ers, Utah Jazz deplasmanından 104-97 galip ayrıldı ve 2012'den bu yana ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Dario Saric 25 sayı, 10 ribaunt ve J.J. Redick 20 sayıyla 76ers'ın skor yükünü çekti. Ben Simmons 16 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 3 blok, Robert Covington da 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Jazz'da Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribaunt, Rodney Hood 19 sayı ve Joe Ingles 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.

LEBRON JORDAN'I YAKALADI

Ligin iki çok yönlü oyuncusu LeBron James ile Giannis Antetokounmpo'yu karşı karşıya getiren maçta, James'in takımı Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 124-119 yendi. 30 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynayan James, 1072. normal sezon maçına çıktı ve kariyerinin başından beri veliahtı olarak gösterildiği Michael Jordan'ı yakaladı.

Ev sahibi Cavaliers'ta 32 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan Kevin Love ve 20 sayı kaydeden J.R. Smith, galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ın Yunan oyuncusu Antetokounmpo 40 sayı, 9 ribaunt ve 4 blokla sahanın en skoreri oldu. Malcolm Brogdon'ın 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Khris Middleton'ın 22 sayı, 11 asist, 7 ribauntluk performansı da galibiyete yetmedi.