LeBron James, Jordan'ın rekorunu kırdı

Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Mustafa Cengiz'den Kurtuluş Savaşı örneği Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Mustafa Cengiz'in, Gomis'in imza töreniyle ilgili yaptığı benzetme izleyenleri şaşırttı.

2 Fikret Orman eski futbolcularla çalışmayı düşünüyor Futbol Akademisi'nin başına geçireceği isim konusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Fikret Orman'ın, Ernst, Amokachi ve Ronaldo gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.

3 Aziz Yıldırım'ın mega projesi Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda altyapıya yöneleceği ve bu proje için ünlü bir hocayla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

4 İspanyol basınının Emre Mor şaşkınlığı Celta Vigo forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, Malaga maçının ardından Athletic Bilbao karşılaşmasının da kadrosuna alınmadı.

5 Manchester City'den Çağlar atağı Altınordu'da gösterdiği performansla Bundesliga'nın yolunu tutan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'ye, M.City ve Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı.

6 Fatih Terim'in Trabzonspor maçı 11'i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terin, Trabzonspor maçında cezalı Fernando'nun yerine Donk'u, Linnes'in yerine ise Mariano'yu oynatmayı planlıyor.

7 Ali Koç, Aziz Yıldırım'a cevap verdi Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, göreve geldiği takdirde kulübün kasasına ciddi bir sermaye girişi yapacağını söyledi ve kendisini bölücükle suçlayan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

8 Premier Lig'in en iyi forveti Cenk Tosun seçildi Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin araştırmasına göre Premier Lig'de Mart ayının en iyi forveti, Everton forması giyen Milli futbolcu Cenk Tosun oldu.

9 Skrtel: 8 maç var her şey mümkün Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Süper Lig'de daha 8 maçları olduğunu ve şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.