LeBron James Lakers yolunda

NBA'de tüm zamanların en iyi basketbolcularından birisi olan LeBron James'in yeni sezonda nerede forma giyeceği netleşmeye başladı.

LAKERS'TAN 35 MİLYON DOLAR

Cleveland Cavaliers ile kontratı biten 33 yaşmdaki süper yıldızın önündeki en iyi seçeneğin Los Angeles ve Lakers olduğu, ABD medyasında bir kez daha yinelendi. Hem ailesinin bu kentte yaşamak istemesi hem de Lakers'm maaş bütçesinin yeterli olması rotayı belli ediyor.

9 NBA finali görüp bunların 3'ünü kazanan, son finalde Golden State Warriors'a kaybeden 'Kral' için Philadelphia 76'ers seçeneği ikinci sırada. Cavaliers'da kalma intimali de masada ancak en iyi teklifi yapan ekip olan L.A Lakers diğer takımlardan büyük bir farkla önde duruyor.

Lakers'm, yıllık 35 milyon dolara yakın bir kontratla James'i renklerine bağlaması bekleniyor