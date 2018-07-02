LeBron James Lakers'a gitti

Efsanesi olduğu Cleveland'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan LeBron, Los Angeles Lakers ile anlaştı.

4 YILLIK İMZA ATACAK

NBA finalinde bu sezon Golden State Warriors'a 4-0 kaybeden Cleveland, LeBron'u takımda tutamadı.

Cleveland ile yollarını ayıran LeBron James, 4 yıllık kontrata imza atacak. 4 yıllık imzanın değerinin ise 154 milyon dolar olduğu belirtildi.





İLK KEZ BATI'DA OYNAYACAK

2003 yılında NBA'e adım atan LeBron James, Cleveland Cavaliers forması giymeye başladı.

2010/11 sezonunda Miami Heat'e transfer olan LeBron, 2. sezonunda Wade ve Bosh ile birlikte şampiyonluk yaşadı. MVP olan LeBron ilk şampiyonluğunu da kazanmış oldu.

LeBron 2011/12 sezonunda da aynı başarısını tekrarlayarak peş peşe 2. şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2014'te evine geri dönen James, 2015/16'de bir şampiyonluk daha yaşadı. Bu sezon da Golden State Warriors ile finalde eşleşen LeBron James bu kez kaybeden taraf oldu.

14 yıldır Doğu Konferansı'nda mücadele eden LeBron James, Los Angels Lakers ile anlaştı.

LeBron ilk kez Batı Konferansı'nda sahne alacak.



