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LeBron James, Michael Jordan'ı geçti

Lakers, LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Mavericks'i 129-114 yendi. Yıldız oyuncu 35 sayıyla oynarken Michael Jordan'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu.

| Haber Merkezi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks'i 129-114 yendiği karşılaşmada LeBron James, Michael Jordan'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok isabetli şut atan 4. oyuncusu oldu.

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET 

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i 129-114 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyle Kuzma ise takımına 26 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi.

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