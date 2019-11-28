LeBron James NBA'de 33 bin sayıyı aşan 4. oyuncu oldu

NBA'e 14 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 4 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 9'a çıkardığı maçı 29 sayı, 11 asist ve 5 ribauntla tamamlayan James, NBA tarihinde 33 bin sayı barajını aşan (33 bin 8) 4. oyuncu konumuna geldi.

29 SAYILIK KATKI

James'in önünde ilk 3'te sırasıyla Kareem Abdul-Jabbar (38 bin 387), Karl Malone (36 bin 928) ve Kobe Bryant (33 bin 643) yer alıyor.

Sezonun 16. galibiyetine ulaşarak Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Lakers'ta maçın yıldızı ise mücadeleyi 41 sayı, 9 ribaunt ve 3 top çalmayla tamamlayan Anthony Davis oldu. Bu sezon 12. kez kaybeden Pelicans'ta Jrue Holiday 29 sayı ve 12 asist, Brandon Ingram 23 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, JJ Redick 18 sayı kaydetti.