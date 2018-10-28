LeBron James, Nowitzki'yi geride bıraktı

NBA'de Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, San Antonio Spurs ile karşılaştıkları maçta Dirk Nowitzki'yi geçerek NBA'in en skorer 6. oyuncusu oldu.

James, Lakers'ın deplasmanda Spurs'e 110-106 yenildiği mücadeleyi 35 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Kariyerinde 31 bin 202 sayıya ulaşan James, Dallas Mavericks'in Alman basketbolcusu Nowitzki'yi (31 bin 187) geride bırakarak NBA'in en skorerleri sıralamasında 6. basamağa çıktı.

Aktif oyuncular arasında ligin en skorer ismi konumundaki James'in önünde 31 bin 419 sayıyla Wilt Chamberlain bulunuyor. Öte yandan DeMar DeRozan, 30 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performansıyla Spurs'ün Lakers karşısında aldığı galibiyetin mimarı oldu.

TOPLU SONUÇLAR

Detroit Pistons-Boston Celtics: 89-109

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 111-132

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 85-97

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 107-119

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 105-103

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 117-96

Miami Heat-Portland Trail Blazers: 120-111

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 113-91