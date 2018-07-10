LeBron James resmen Lakers'ta

Cleveland Cavaliers'tan ayrılan LeBron James ile Los Angeles Lakers arasındaki anlaşma resmiyet kazandı. Los Angeles Lakers internet sitesinden yaptığı açıklamayla yıldız basketbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lakers'ın efsane ismi ve yöneticisi Magic Johnson, transfere ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede, "LeBron özel biri ve dünyanın en iyi oyuncusu. Rekabeti sevmesinin yanı sıra takım arkadaşlarının da başarılı olması için çabalayan harika bir lider. Oyuncular, kariyerinde dokuz NBA finali bulunan bir takım arkadaşı kazandıkları için oldukça heyecanlı. Lakers'ı yeniden playoff ve final serilerine döndürmek adına büyük bir adım attık." ifadelerini kullandı.

154 MİLYON DOLAR KAZANACAK

LeBron James ile Los Angeles Lakers arasındaki sözleşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi resmi açıklamada yer almazken, 33 yaşındaki basketbolcunun Kaliforniya temsilcisinden dört yılda toplam 154 milyon dolar alacağı iddia ediliyor.

2012, 2013 ve 2016 yıllarında NBA şampiyonluğuna ulaşan ve bu üç yılda da final serilerinin en değerli oyuncusu seçilen LeBron James, geçtiğimiz sezon Cleveland Cavaliers'ın oynadığı 82 maçın tamamında süre almış ve sezonu maç başına 27.5 sayı 8.6 ribaunt 9.1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.