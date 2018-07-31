LeBron James: Trump ülkeyi ayrıştırıyor

James, Trump’ı ülkeyi ayrıştırmakla suçladı. İlişkili Haberler LeBron James transfer sürecini anlattı.

"ÜLKEYİ AYRIŞTIRIYOR"

Bu sezon Los Angeles Lakers forması giyecek olan yıldız basketsolcu LeBron James, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı ve politikalarını sert şekilde eleştirdi. 33 yaşındaki oyuncu, "Son birkaç ayda farkettiğim üzere, başkan Trump sporu ve sporcuları ülkeyi ikiye ayırmak için sıkça kullanıyor. Bunu neden yaptığını anlamak çok güç." dedi.

Amerikan Futbol Ligi’nde ulusal marş öncesi diz çöken Colin Kaepernik’e ve Beyaz Saray’ı ziyaret etmeyi protesto eden Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry’ye de atıfta bulunan LeBron,"Geri çekilip hiçbir şey söylememem mümkün değil. Benim beyazların arasına girmem basketbol ile oldu. Beyazların bana ve benim beyazlara bir şey katmam spor ile oldu." diyerek, sporun gücüne dikkat çekti. LeBron, zorunda kalmadığı takdirde asla Trump ile karşı karşıya oturmayacağını sözlerine ekledi.