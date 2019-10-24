LeBron James, ulusal marşa saygısızlıkla suçlanıyor

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, yeni bir iddiayla gündemde. James, ABD ulusal marşına saygısızlık yapmakla suçlanıyor.

NBA'de sezonun ilk maçı Los Angeles rekabetine sahne olurken Clippers, sahasında Lakers'ı 112-102 mağlup etti.

MİLLİ MARŞ ESNASINDA BAĞIRDI

Lakers forması giyen LeBron James'in ise; maç öncesi çekilen bir videosu gündem yarattı. NBA'in de yayınladığı videoda James, maç öncesi ABD ulusal marşı okunurken takım arkadaşlarının yanından ayrılıp tribünlere hareket ediyor ve motive amaçlı bağırıyor.

Sosyal medyada gündem yaratan videonun ardından LeBron James, ulusal marşa büyük bir saygısızlık yaptığı gerekçesiyle okları üzerine çekti.

James, daha önce Hong Kong'da Çin yönetimini protesto eden göstericiler hakkında 'eğitimsiz' ifadesini kullanmış ve bu sözler, yıldız oyuncunun büyük tepkiler görmesine neden olmuştu.