LeBron James uzatmada kazandırdı

NBA Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers, Raptors'a konuk oldu.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada LeBron James, 26 sayı, 13 asist, 11 ribauntla triple-double yaparak Cavaliers'ın uzatmada elde edilen 113-112'lik galibiyetinde başrol oynadı. Seride 1-0 öne geçen ve deplasmanda kazanarak avantaj yakalayan Cavaliers'ta JR Smith 20, Kyle Korver 19, Jeff Green 16 sayı attı.
Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi. Jonas Valanciunas'ın 21 sayı, 21 ribaunt, Kyle Lowry'nin 18 sayı, 10 asistlik performans sergilediği Raptors'ta DeMar DeRozan 22 sayı üretti.