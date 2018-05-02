LeBron James uzatmada kazandırdı

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Instagram Story'den yaptığı paylaşım, sosyal medyada ayrılık mesajı olarak algılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldı ve adını üst üste 3. kez finale yazdırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, G.Saray'ın zor bir fikstürü olduğunu söyledi. Kocaman, "Mutlaka takılacaklar" dedi.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Şenol Güneş'in 1 numaralı talibi Trabzonspor. Bordo-mavili ekip Güneş'le anlaşamazsa Samet Aybaba ile görüşecek.

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

1 Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi Real Madrid'in Bayern Münih'i eleyerek finale çıktığı maçta Cüneyt Çakır'ın Alman ekibinin net penaltısını vermemesi, dış basında büyük yankı uyandırdı.

2 Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

3 Galatasaray'dan Emre ve Ndiaye atağı Galatasaray eski futbolcuları Emre Çolak ve Ndiaye'yi sezon sonu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

4 Aykut Kocaman: Galatasaray puan kaybedecek Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, G.Saray'ın zor bir fikstürü olduğunu söyledi. Kocaman, "Mutlaka takılacaklar" dedi.

5 Şenol Güneş Bodrum'da Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaşanan olayların ardından kafa dinlemek için Bodrum'a gitti.

6 Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Şenol Güneş'in 1 numaralı talibi Trabzonspor. Bordo-mavili ekip Güneş'le anlaşamazsa Samet Aybaba ile görüşecek.

7 Fatih Terim: Şampiyonuz demek yasak G.Saray Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk için avantaj yakaladı. Medyada sarı-kırmızılıların şampiyonluğu bırakmayacağı yorumlarınının aksine Fatih Terim oyuncularından rehavete kapılmamalarını istedi.

8 Marcelo: Pozisyon penaltıydı Real Madrid'in Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, Bayern Münih maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti.

9 Rodrigues'i Fransa'dan isteyen bir takım var Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Rodrigues'e Fransız takımı Lyon'un 14 milyon euro teklif ettiği ifade edildi.