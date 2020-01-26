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LeBron James yine tarih yazdı

Philadelphia 76ers karşısında 29 sayı üreten ve kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan LeBron James, NBA'in en skorer oyuncuları listesinde üçüncü sıraya çıktı.

| Haber Merkezi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, organizasyonun en skorer üçüncü ismi oldu.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, deplasmanda milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'a 108-91 yenildi.

NBA TARİHİNİN EN SKORER ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU OLDU

Karşılaşmada 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle oynayan LeBron James, en skorer üçüncü basketbolcu olarak NBA tarihinine geçti.

Kobe Bryant'ı geride bırakan ve kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan LeBron James'in önünde 36 bin 928 sayıyla Karl Malone, 38 bin 387 sayıyla da Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor.

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