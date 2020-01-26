LeBron James yine tarih yazdı

Fenerbahçeli taraftarlar, sahaya attıkları atkı ve berelerle Elazığ'daki depremzedelerin yanında olduklarını gösterdi.

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Elazığ'daki depremzedelere yardım için bir kampanya başlattı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin maddi olarak zorda olduğunu ve bu yüzden para konusunun kendisi için sıkıntı olmadığını ifade etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor'un isteği doğrultusunda maçın ertelendiğini ve bu kararın adaletsiz olduğunu söyledi.

Trabzonspor, kırmızı kart gören oyuncusu için TFF’nin kapısını çalacak, haksız olduğu iddia edilen kartın iptali istenecek. Eğer cezası kalkmazsa, infazın erteleme maçında uygulanması talep edilecek.

1 Cedi Osman'dan Elazığ için destek kampanyası NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Elazığ'daki depremzedelere yardım için bir kampanya başlattı.

2 Sergen Yalçın: Beşiktaş için hazırım Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin maddi olarak zorda olduğunu ve bu yüzden para konusunun kendisi için sıkıntı olmadığını ifade etti.

3 Emre, Fenerbahçe'nin golüne sevinmedi Fenerbahçe'nin Başakşehir'e gol attığı esnada oyuna girmeye hazırlanan Emre Belözoğlu'nun üzgün halleri dikkat çekti.

4 Tolga Ciğerci hakemi uyardı, penaltı iptal oldu Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, penaltı pozisyonunda kendisine müdahale olmadığını belirterek hakem Fırat Aydınus'tan kararını değiştirmesini istedi.

5 Alper Potuk, Rizespor'a kiralanıyor Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a gitmeyi kabul etti.

6 Adil Gevrek: Maçın ertelenmesi haksızlık BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor'un isteği doğrultusunda maçın ertelendiğini ve bu kararın adaletsiz olduğunu söyledi.

7 Trabzonspor'dan Nwakaeme için çifte itiraz Trabzonspor, kırmızı kart gören oyuncusu için TFF’nin kapısını çalacak, haksız olduğu iddia edilen kartın iptali istenecek. Eğer cezası kalkmazsa, infazın erteleme maçında uygulanması talep edilecek.

8 Konyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor.

9 Göztepe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geliyor.