LeBron James'in dakikalarına sınır geldi

Los Angeles Lakers'ın sezonun bitimine 17 maç kala LeBron James'in sezonun kalanında dakikalarının sınırlandırılacağı ifade edildi.

ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre; maç başına 35.6 dakika süre alan LeBron James'in kalan 17 maçta 32 dakikadan daha fazla almayacağı belirtildi. LeBron hakkında alınan bu kararın arkasında sağlık nedenlerinin olduğu kaydedildi.

Los Angeles Lakers Başantrenörü Luke Walton da böyle bir karar olduğunu doğruladı. Los Angeles Lakers ise şu an 65 maçta 30 galibiyetle Batı Konferansı'nda 11. sırada ve playoff resminden 6.5 galibiyet uzakta bulunuyor.