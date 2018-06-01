LeBron James'in ilginç tarzı

NBA'in final serisinin ilk maçında son şampiyon Golden State Warriors, son finalist Cleveland Cavaliers'ı Oracle Arena'da konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan ve karşılıklı sayılarla devam eden mücadelenin ilk çeyreğini Cleveland Cavaliers 30-29 önde geçerken, iki takım soyunma odasına 56-56 beraberlikle gitti.

İkinci yarıya daha iyi savunma yaparak başlayan Golden State Warriors, üçüncü çeyreği 84-78 önde geçti. Çabuk toparlanan Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in üstün performansının yardımıyla mücadelenin normal süresini 107-107 eşitlikle kapadı.

Uzatmalarda oyunun kontrolünü yeniden ele alan Golden State Warriors, karşılaşmayı 124-114 kazanarak final serisinde 1-0 öne geçti.

YOK ARTIK LEBRON JAMES

Öte yandan Lebron James'in giydiği ilginç takım elbise görenleri hayrete düşürdü.