LeBron James'ten koronavirüs tepkisi

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, alınan tüm önlemlere karşın spor dünyasında da etkisini göstermeye devam ediyor.

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, ligdeki ilk koronavirüs vakasından sonra NBA maçlarının askıya alınma kararına Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"İPTAL ETMEMİZ GEREKEN ŞEY 2020"

James, "Spor etkinliklerini, okulu, ofis işlerini falan iptal ediyoruz. Aslında iptal etmemiz gereken şey 2020! Lanet olsun, çok zorlu bir 3 ay oldu. Tanrı sizi korusun ve güvende kalın" ifadelerini kullandı.