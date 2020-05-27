Lebron James'ten polis şiddetine tepki

Konuyla ilgili kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Lebron James, gönderisinde, yere dizini koyan kişi Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'e yer verdi.

Bu karede Kaepernick, polis şiddetini milli marşın okunduğu sırada protesto ediyordu.

Lebron James, George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından bu tepkiyi yeniden gündeme getirdi. James, Floyd ve Kaepernick'in fotoğraflarının üzerine "İşte bu nedenle" yazdı ve "Şimdi anladınız mı? Yoksa görmek sizin için hala zor mu?" mesajını paylaştı.