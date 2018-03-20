LeBron James'ten triple double

Cavaliers'ın all-star oyuncusu LeBron James, 40 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 16'ncı, kariyerinde ise 71. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Öte yandan LeBron James, 15 yıllık NBA kariyerinde ilk kez bir sezonda 16 "triple double" yaptı. Kevin Love 18, Jordan Clarkson 17, Jeff Green 14 ve Ante Zizic 13 sayıyla Cavaliers'ın maçı kazanmasına katkı sağladı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 37 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ile Khris Middleton'un 30 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan, Quicken Loans Arena'da, Cleveland Cavaliers taraftarları için tribün koltuklarına, üzerinde milli basketbolcu Cedi Osman'ın isminin nasıl telaffuz edildiğinin de bulunduğu özel olarak hazırlanmış "Cedi Osman Tişörtü" konuldu. Cedi Osman, 11 Mart'ta Clevaland Cavaliers'ın Los Angeles Clippers'a 116-102 yenildiği maçta sol kalçasından sakatlık yaşamıştı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 124-117

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 110-100

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 108-94

New York Knicks-Chicago Bulls: 110-92

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 118-115

Miami Heat-Denver Nuggets: 149-141

San Antonio Spurs-Golden State Warriorss: 89-75

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 90-106