LeBron, Jordan'ın rekoruna ortak oldu

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın, Charlotte Hornets'ı 118-105 yendiği maçta Cavaliers'ta LeBron James 41 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 6 dakika süre alıp 3 sayı ürettiği Cavaliers'ta JR Smith 19 ve Jeff Green 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibinde ise Kemba Walker 21, Dwight Howard 19, Frank Kaminsky'nin 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu maçta 41 sayı üreten LeBron James, böylece 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu