LeBron, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçti

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, playoff kariyerinin 2.357. basketini bularak bu kategoride tüm zamanların lideri olan Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bıraktı ve 1. sıraya yerleşti. James, Cavaliers'ın Boston Celtics'e karşı oynadığı serideki 4. maçta, 28'de 17 şut isabetiyle 44 sayı bulmuştu.

BÜYÜK OYUNCULARLA ADIMI DUYMAK ÇOK GÜZEL

Bu başarıyla ilgili LeBron, açıklamasında "Buranın 35 mil güneyindeki ufak bir şehirden geldiğimi bilerek, playofflarda bu büyük oyuncuların bulunduğu kategoride adımı duymak gayet güzel bir şey. Sayı atmayı o kadar da umursamayan bir çocuk için sayıların ve atılan basketlerin lafının geçtiğini duyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Cavaliers yıldızı, maç öncesinde 2018 playofflarında maç başına 32.9 sayı ortalamaya sahipti. Bu, kendisinin playoff kariyerinde yakaladığı en yüksek ikinci sayı ortalaması (2009'da 14 maçta 35.3 sayıydı).