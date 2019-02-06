LeBron kariyerinin en ağır yenilgisini aldı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Indiana Pacers, sahasında Los Angeles Lakers'ı 42 sayı farkla mağlup ederken, Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 16 yıllık NBA kariyerindeki en ağır yenilgiyle salondan ayrıldı.
Karşılaşmada 18 sayı, 7 ribaunt, 9 asitlik performans sergileyen LeBron James, NBA'de 32 bin sayı barajını geçen beşinci oyuncu oldu. James'in önünde 32 bin 292 sayıyla Michael Jordan, listenin zirvesinde ise 38 bin 387 sayıyla Kareem Abdul Jabbar bulunuyor.
24 sayıyla oynayan Bojan Bogdanovic Pacers'ın en skorer ismi olurken, Thaddeus Young 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.