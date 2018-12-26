LeBron sakatlansa da Lakers kazanmayı bildi

NBA son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'a 127-101 yenildi.
IGUODALA'DAN 23 SAYI
LeBron James'in üçüncü periyotta kasığından sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda Warriors'ı 127-101 yenerek bu sezon 20. galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte Andre Iguodala 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 21, Stephen Curry 15 sayıyla maçı tamamladı.
Kyle Kuzma'nın 19 sayı ürettiği Lakers'ta LeBron James 17 sayı, 13 ribaunt, ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla ribauntla "double double" yaptı.
SONUÇLAR
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96