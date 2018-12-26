LeBron sakatlansa da Lakers kazanmayı bildi

1 Galatasaray'da golcü transferinde son durum Galatasaray yönetimi, Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren Alan Carvalho ile her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom'un listesinde Demba Ba ve Vedat Muriqi de var.

2 Avrupa'da oynayan futbolcularımızın performansları Avrupa'da birçok ligde 2018-2019 sezonunun ilk yarıları tamamlandı. Ülkemizi temsil eden futbolcularımızın performanslarını sizler için derledik.

3 Futbolculara benzeyen insanlar Futbol dünyasında birçok ünlü ismin benzerleri her zaman görenleri hayrete düşürmüştür. Son olarak Şenol Güneş'e benzeyen bir vatandaş ortaya çıktı.

4 Beşiktaş, Kalinic'i kiralıyor Devre arası transfer döneminde Vagner Love'la Larin'i gönderecek olan Beşiktaş, Atletico Madrid'den Kalinic'i kadrosuna katacak.

5 Emre Akbaba ikinci yarının ilk maçına yetişecek Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan Emre Akbaba, ikinci devrenin ilk maçıyla sahalara dönecek.

6 Süper Lig'de ilk yarının en kötü performansları İlk yarısı sona eren Süper Lig'de birçok futbolcu performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Fazlasıyla eleştiren oyuncular, taraftarların da tepkisini çekti.

7 Rodrigues: Fatih Terim için çıldırıyorlar Hollanda basınına konuşan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Rodrigues, Fatih Terim'in Türk futbolu çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

8 Fikret Orman: Beşiktaş'ın ekonomisini ben düzelttim Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün ekonomik durumuyla ilgili kendisini eleştirenlere cevap verdi.

9 Emre Belözoğlu: Hedefimiz şampiyonluk Başakşehir'le şampiyon yaşamak istediğini ifade eden Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin küme düşme hattından çıkmasını arzuladığını belirtti.