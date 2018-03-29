LeBron: Sezonun en değerlisi benim

LeBron, "Ödül için kendime oy verirdim. Çalışma yoğunluğum, bunu sergileyişim, yıl boyunca takımımızda yaşadığımız sorunlar, birçok sakatlık ve buna rağmen suyun üzerinde kalmamız... Kesinlikle kendime oy verirdim." ifadesini kullandı.

İşleri kimsenin yapamadığı gibi yaptığını söyleyen James, "Kariyerimin bu noktasında tabuları yıkmaya, 15. yılındaki oyuncular hakkındaki önyargıları bozmaya çalışıyorum. Daha önce yapılmamış şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bu çılgınca, çünkü bunun için yola çıkmamıştım. Her şey doğal bir şekilde gelişti. Daha önce de başarılı sezonlarım oldu ama yapabileceğimin en iyisi bu" ifadelerini kullandı.