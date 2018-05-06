Ensonhaber.com'a dön

LeBron, Toronto'yu son saniyede yıktı

Toronto Raptors'ı son saniye basketiyle yıkan yıldız basketbolcu, takımı Cleveland Cavaliers'ı seride 3-0 öne geçirdi.

Yorum Yap

LeBron, Toronto'yu son saniyede yıktı

NBA Playoffları Doğu Konferansı yarı finalinde Toronto Raptors'ı 105-103 yenen Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçti.

Serinin Cleveland'da oynanan ilk maçında ev sahibine galibiyeti getiren isim bir kez daha LeBron James oldu. Son saniye basketiyle Raptors'ı yıkan yıldız oyuncu, maçı 38 sayı 6 ribaunt ve 7 asistle tamamlayarak geceye damga vurdu. Ev sahibi ekipte Kevin Love 21 sayı 16 ribauntla double-double yaparken, Kyle Korver da 18 sayıyla oynadı.

Raptors'da Kyle Lowry'nin 27, Ogugua Anunoby'nin 18 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM