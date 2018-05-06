LeBron, Toronto'yu son saniyede yıktı

NBA Playoffları Doğu Konferansı yarı finalinde Toronto Raptors'ı 105-103 yenen Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçti.

Serinin Cleveland'da oynanan ilk maçında ev sahibine galibiyeti getiren isim bir kez daha LeBron James oldu. Son saniye basketiyle Raptors'ı yıkan yıldız oyuncu, maçı 38 sayı 6 ribaunt ve 7 asistle tamamlayarak geceye damga vurdu. Ev sahibi ekipte Kevin Love 21 sayı 16 ribauntla double-double yaparken, Kyle Korver da 18 sayıyla oynadı.

Raptors'da Kyle Lowry'nin 27, Ogugua Anunoby'nin 18 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.