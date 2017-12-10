LeBron triple-double yaptı Cleveland kazandı

Yıldız basketbolcu kariyerinin 58. triple-double'ına imza atarak takımı Cleveland Cavaliers'ı galibiyete taşıdı.
LEBRON 30 SAYI ATTI
Cavaliers'ın yıldızı LeBron James 30 sayı 13 ribaunt 13 asistle kariyerinin 58. triple-double'ına imza attı. Jeff Green, Dwyane Wade ve Kyle Korver da 13'er sayı kaydetti. Mücadelede 11 dakika süre alan Cedi Osman 3 sayı ve 3 ribauntla oynadı.
Furkan Korkmaz'ın süre almadığı 76ers'ta J.J. Redick ve Robert Covington 19'ar sayı attı. Dario Saric 17 sayı 9 ribaunt 6 asist ve Ben Simmons 14 sayı 10 asist 6 ribaunt üretti.