LeBron triple-double yaptı, Cleveland kazandı

NBA'de Cleveland Cavaliers, uzatmalarda Minnesota Timberwolves'u 140-138 yendi; ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayı son saliselerde LeBron James'ten geldi.

LEBRON'DAN 37 SAYI 15 RİBAUNT 10 ASİST

NBA'e, bir maçın ertelenmesinin ardından 5 maçla devam edildi. Günün en çekişmeli mücadelesinde Cleveland Cavaliers, uzatmaya giden mücadelenin ardından konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 140-138 mağlup etti. Sezonun 31'inci galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren all-star oyuncu LeBron James karşılaşmayı ise 37 sayı, 15 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak tamamladı.

JR Smith 20, Tristan Thompson 17, Kyle Korver 14 sayı, 21 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı. Timberwolves'ta Jimmy Butler 35 sayı, Karl-Anthony Towns 30 sayı ve 10 ribaunt, Jeff Teague 15 asist ve 14 sayı, Andrew Wiggins 19 sayıyla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.