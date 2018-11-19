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LeBron'dan eski takımına 51 sayı

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 2 şampiyonluk yaşadığı Miami Heat'i yendikleri maçta, kariyerinin 12'nci 50 sayılık performansını sergiledi.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 113-97 yenen Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 51 sayı kaydetti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Miami Heat deplasmanından 113-97 galip ayrıldı. Lakers'ın all-star forveti LeBron James, 2010-2014 yıllarında formasını giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Heat'e karşı 51 sayı, 8 ribaunt üretti. Kariyerinde 12. kez 50 sayı barajını geçen James, Allen Iverson'ı geride bırakarak NBA tarihinde en fazla 50 sayılık performansı bulunan oyuncular listesinde 6. sıraya yerleşti.

Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope 19, Kyle Kuzma da 15 sayılık katkıda bulundu. Heat'te Wayne Ellington 19, Josh Richardson ve Tyler Johnson 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

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