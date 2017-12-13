Lebron'un performansı galibiyeti getirdi

Cleveland Cavaliers, ağırladığı Atlanta Hawks'ı, LeBron James'in 25 sayı, 17 asist, 7 ribauntluk performansıyla 123-114 yendi. James, 17 asistle kariyer rekorunu egale etti.

Evinde geçit vermeyen Cleveland, seyircisi önünde oynadığı üst üste 9. maçını da kazandı. Cavaliers'ta Kevin Love 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Kyle Korver 19, Jeff Green 17 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Cedi Osman ise 7 sayı ve 4 ribauntla oynadı. Hawks cephesinde Taurean Prince 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kent Bazemore ise 20 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Ersan İlyasova da 7 sayı attı.