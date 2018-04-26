LeBron'un son saniye basketi kazandırdı

NBA Playoffları'nda Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 5. karşılaşması büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Cavaliers, LeBron James'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 98-95 galip ayrıldı ve 3-2 öne geçti.

LEBRON 44 SAYI ATTI

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James 44 sayı 10 ribaunt ve 8 asistle double-double yaptı. 33 yaşındaki James playoff kariyerinde 21'inci kez 40 sayı barajını aştı.

Kyle Korver 19 sayı 6 ribaunt, Kevin Love da 11 sayı 10 ribauntluk katkıda bulundu. Pacers cephesinde Domantas Sabonis'in 22 sayı 5 ribaunt, Thaddeus Young'ın 16 sayı 6 ribaunt ve Victor Oladipo'nun 12 sayı 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.