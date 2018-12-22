LeBron'un triple-double şovu

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, son iki maçını kaybeden Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta all-star LeBron James 22 sayı, 14 asist ve 12 ribauntluk performansıyla triple-double yaparken, Kyle Kuzma 23 sayı, Brandon Ingram 18 sayı, Ivica Zubac ise 16 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Sezonun 18'inci mağlubiyetini alan Pelicans'ta Anthony Davis 30 sayı, 20 ribaunt, Jrue Holiday de 18 sayı, 10 asistle double-double yaparken, Julius Randle ise 21 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 98-86

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 126-110

Brooklyn Nets-Indiana Pacers: 106-114

New York Knicks-Atlanta Hawks: 107-114

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 107-120

Chicago Bulls-Orlando Magic: 90-80

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 124-98

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 90-120

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 102-99

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 112-104