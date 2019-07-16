Lecce taraftarından Burak Yılmaz için beste

İtalyan kulübü Lecce, Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz'ı transfer için takibe aldı. 34 yaşındaki golcü ismi takımına kazandırmak isteyen kulüp yönetiminin olası hamlesi, Lecceli taraftarları da heyecanlandırdı.

Burak Yılmaz için taraftar grubu besteler yaptı, şarkılar söyledi.

BURAK YILMAZ İÇİN BESTE

Grubun bu bestesi, kısa sürede internette büyük yankı uyandırdı. Bestenin içeriğinde Burak Yılmaz'ı takımda ne kadar çok görmek istediklerini belirten grup, ayrıca takımın CEO'su Mauro Meluso'ya göndermede bulundu. Meluso'nun İtalyan forvet Simone Zaza için de teklifte bulunduğunun gündeme düşmesi üzerine taraftar grubu, "Meluso'nun Zaza'ya odaklandığını okuyoruz ama biz onu istemiyoruz, Burak Yılmaz'ı istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

" target="_blank">Lecce taraftarları Burak Yılmaz'a özel beste yaptı VİDEO

Grup ayrıca takımın diğer forveti La Mantia ile Burak'ın çok iyi bir ikili olabileceğine de vurgu yaptı. Bestenin içerisinde geçen diğer sözler de şu şekilde:

"Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum Ama Burak, ama Burak, ama Burak Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum Ancak o hala Beşiktaş'ta Ama Burak, ama Burak, Ama Burak Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"