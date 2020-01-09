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Lee Hendrie: Sturridge, Aston Villa için ideal bir tercih

Aston Villa'nın efsane oyuncularından Lee Hendrie, "Sturridge'i hemen alırım" diyerek İngiliz oyuncunun tekrar Ada'ya dönme ihtimalini yorumladı.

| Haber Merkezi
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Premier Lig ekibinin gündeminde olan Daniel Sturridge'la ilgili konuşan Aston Villa'nın efsane oyuncularından Hendrie, "Aston Villa'nın onunla ilgilendiğini biliyorum. Ben olsam hemen alırdım. Takım için ideal bir tercih gibi görünüyor" dedi.

AĞAOĞLU, STURRİDGE'I SATMAYI DÜŞÜNMEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, menacerler aracılığıyla kulübe teklifler geldiğini ancak İngiliz yıldızı satmayı düşünmediklerini söylemişti.

30 yaşındaki Daniel Sturridge bu sezon bordo-mavili formayla 9 maça çıktı. İngliz oyuncu bu maçlarda 4 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

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