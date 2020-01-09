Lee Hendrie: Sturridge, Aston Villa için ideal bir tercih

Premier Lig ekibinin gündeminde olan Daniel Sturridge'la ilgili konuşan Aston Villa'nın efsane oyuncularından Hendrie, "Aston Villa'nın onunla ilgilendiğini biliyorum. Ben olsam hemen alırdım. Takım için ideal bir tercih gibi görünüyor" dedi.
AĞAOĞLU, STURRİDGE'I SATMAYI DÜŞÜNMEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, menacerler aracılığıyla kulübe teklifler geldiğini ancak İngiliz yıldızı satmayı düşünmediklerini söylemişti.
30 yaşındaki Daniel Sturridge bu sezon bordo-mavili formayla 9 maça çıktı. İngliz oyuncu bu maçlarda 4 gol - 4 asistlik performans sergiledi.