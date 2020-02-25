Leeds United, Cyle Larin'i istiyor

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray'da yönetim, futbolculara 500 bin euro prim dağıtma kararı aldı.

Galatasaray, Kadıköy zaferi sonrası hakemi eleştirirken defalarca "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diyen Ozan Tufan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir tişört çıkaracak.

Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, performanslarını yeterli bulmadığı Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens'in önümüzdeki sezon takımda olmasını istemiyor. Boateng, N'Koudou ve Ruiz'le ise yola devam edilecek.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli taraftarların açtığı "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Hafta boyunca duran top çalışan sarı-kırmızılı takım, bunun meyvesini derbide topladı. Feghouli'nin, Donk'un Fenerbahçe'ye attığı kafa golünde yaptığı markaj, Galatasaray'a golü getirdi.

1 Ali Koç'u çıldırtan sözler Bazı taraftarların, "Daha ne kadar rezil edeceksin bizi. Bıktık sürekli borçlardan bahsetmenden" demesi ve devamında küfürler etmesi, Ali Koç'un protokol tribününden aşağı atlamasına neden oldu.

2 G.Saraylı futbolculardan gönderme: Fener ağlama 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray'da futbolcular, bu büyük zaferi takım otobüsünde doyasıya kutladı.

3 Galatasaray, derbi tişörtü çıkarıyor Galatasaray, Kadıköy zaferi sonrası hakemi eleştirirken defalarca "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diyen Ozan Tufan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir tişört çıkaracak.

4 Feghouli'nin taktiği Galatasaray'a golü getirdi Hafta boyunca duran top çalışan sarı-kırmızılı takım, bunun meyvesini derbide topladı. Feghouli'nin, Donk'un Fenerbahçe'ye attığı kafa golünde yaptığı markaj, Galatasaray'a golü getirdi.

5 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kulislerde konuşulan adaylar arasında öne çıkan isim ise Erol Bulut.

6 Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazanarak, ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

7 F.Bahçelilerin açtığı pankarttaki gizli gönderme Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli taraftarların açtığı "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

8 Derbi primi: 500 bin euro Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray'da yönetim, futbolculara 500 bin euro prim dağıtma kararı aldı.

9 F.Bahçeli futbolcuların hakem isyanı Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.