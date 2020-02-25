Ensonhaber.com'a dön

Leeds United, Cyle Larin'i istiyor

Beşiktaş'tan Zulte Waregem'e kiralanan ve gösterdiği performansla devleri peşine takan Cyle Larine son olarak Leeds United talip oldu.

| Haber Merkezi
Yorum Yap

Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle Larin'i Beşiktaş'tan kiralamıştı.

Belçika ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor.

İNGİLİZLER, 5 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARTTI 

Son olarak yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Leeds United, Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı.

Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz transfer döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM