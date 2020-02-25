Leeds United, Cyle Larin'i istiyor

Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle Larin'i Beşiktaş'tan kiralamıştı.
Belçika ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor.
İNGİLİZLER, 5 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARTTI
Son olarak yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Leeds United, Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı.
Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz transfer döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak.