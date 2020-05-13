Lehmann: Ne olursa olsun, virüsle yaşamaya alışmak gerek

Arsenal'in eski kalecilerinden Jens Lehmann, koronavirüs için özellikle genç futbolcuların endişelenmemesi gerektiğini söylerken, Bundesliga'nın dönüş kararını da desteklediğini belirtti.

Lehmann, beIN Sports'a yaptığı açıklama ile halkın virüs ile yaşamaya alışması gerektiğini dile getirdi:

"Ne olursa olsun, virüsle yaşamaya alışmak zorundasınız. Bu kabusu bitirmenin tek yolu ilaç veya aşının bulunmasını umut etmek. Şu ana kadar elimizde buna değer bir şey yok. Bu nedenle her şeyi bırakıp gidemezsiniz. Onunla başa çıkmak zorundasınız."





''GENÇ OYUNCULAR İÇİN ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK''

50 yaşındaki Lehmann yakalandığı koronavirüsü atlatırken, genç oyuncuların bu durumla ilgili bir endişesi olmaması gerektiğini belirtti:

"Belirtiler ilerlemediği sürece, oyuncuların bununla başa çıkması gerektiğini düşünüyorum. Aslında enfekte olmuş birçok oyuncu var ve bunların çoğunda herhangi bir belirti bile görülmedi. Bu nedenle güçlü bağışıklık sistemine sahip genç oyuncular için endişelenecek bir şey yok."

