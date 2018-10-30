Geçtiğimiz günlerde oynanan Leicester City-Wes Ham United maçının ardından Leicester'ın hem başkanı hem sahibi olan Taylandlı iş adamı Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, stadın otoparkına düştü.

TAYLAND GÜZELİ DE HELİKOPTERDEYDİ

Leicester City'nin stadı King Power'dan havalanan helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak otoparka düştü. Kazada başkan Srivaddhanaprabha, başkanın asistanı olan Tayland güzeli Nursara Suknamai, pilot, pilotun kız arkadaşı ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Leicester Başkanı'nın helikopterinin düşme anı - İZLE



İngiliz basını Taylandlı iş adamı Srivaddhanaprabha ile asistanı olan Tayland güzeli Nursara Suknamai'nın yasak aşk yaşadığını iddia etti.

(Tayland güzeli Nursara Suknamai)

Öte yandan helikopterin düşme anına ait görüntüler, İngiliz The Sun'da yayınlandı.