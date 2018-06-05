Leicester City, Abdülkadir Ömür'ü istiyor

Transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan ve geleceğin Messi'si diye tabir edilen bordo-mavili takımın 19 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için kulübe teklifler gelmeye devam ediyor.

25 MİLYON STERLİN

DHA'nın haberin göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlini (155 milyon TL) gözden çıkardığı, Trabzonspor yönetiminin onay vermesi durumunda da resmi teklifi ileteceği öğrenildi.

YÖNETİMİ DÜŞÜNDÜREN RAKAM

Mali anlamda zor günler geçiren, belirtilen şartlarda yaklaşık olarak kasasına 150 milyon TL girdi sağlayacak olan ve maddi anlamda da rahat bir nefes alacak olan bordo-mavililerde yönetimin kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alarak teklifi düşüneceği kaydedildi.

3 GOL 6 ASİST

2017-18 sezonunda Trabzonspor'da lig ve kupada 32 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, toplamda 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek 9 gole doğrudan katkıda bulundu.