Leicester City, Çağlar'a yeni sözleşme önerecek

İngiltere Premier Lig'de ikinci sırada bulunan Leicester City, sezonun en formda isimlerinden biri olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Başta Manchester City olmak üzere Avrupa'da birçok kulübün istediği Çağlar'ın da Leicester ile yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI DENİLDİ

Sky Sports'un haberine göre, yönetim Çağlar'ın menajeriyle görüşmelere de başladı.

Bu sezon Leicester City forması ile tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada boy gösteren Çağlar, 1 gol attı, 1 asist yapma başarısı gösterdi.