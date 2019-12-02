Leicester City galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Lider Liverpool'un en yakın takipçisi Leicester City, 14. hafta mücadelesinde Everton'ı ağırladı.
LEİCESTER 32 PUANA YÜKSELDİ
Konuk ekibin 23. dakikada Richarlison ile öne geçtiği maçta Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı.
Brendan Rodgers'ın öğrencileri, 90+4. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle rakibini 2-1 yendi ve puanını 32'ye çıkardı. Leicester City, bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Leicester City'de 90 dakika forma giyerken Evertonlı Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.