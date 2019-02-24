Leicester City'de Puel dönemi sona erdi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurumspor karşısında gelen son dakika golüne sevindiği esnada bir oyuncusunun dirsek darbesiyle sakatlık geçirdi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, Erzurumspor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Fenerbahçe bu sonucun ardından 16. sıraya düştü.

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Galatasaray'ın listesindeki 2 futbolcu

Devre arasında scoutlar tarafından önerilen Marcao ve Luyindama'yı kadrosuna katan Galatasaray, yaz transfer döneminde aynı politikayı izlemeye devam edecek.