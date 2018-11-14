Leicester City'i yıkan helikopter kazasında ilk bulgular

1 F.Bahçe-G.Saray kavgasına Süheyl Batum da katıldı Süheyl Batum, sarı-lacivertli takımın geçmişte FETÖ ile bağlantısı olduğunu sonradan ise Atatürkçü düşünceyle hareket ettiğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü ise Batum'a dert bir yanıt verdi.

2 Fatih Terim'in TFF'ye verdiği savunma PFDK'nın 10 maç ceza verdiği Fatih Terim'in TFF'ye gönderdiği savunmasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı örnek gösterdiği ifade edildi.

3 Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler Olaylı derbi sonrası verilen ağır cezalar hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz'in konuşması elektrik kesintisi nedeniyle sık sık yarıda kaldı.

4 Mehmet Demirkol: Terim'e verilen ceza ağır Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in hakeme herhangi bir fiziki müdahale yapmadığını ve verilen 10 maçlık cezanın mantıksız olduğunu söyledi.

5 İsmail Kartal: Galatasaray'ın son 10 maçı incelenmeli İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunun incelenmesi gerektiğini söyledi. 57 yaşındaki teknik adam, "Ama adalet bir gün tecelli edecek" dedi.

6 Parayı unutan hakeme 21 gün ceza İngiltere Kadınlar Ligi'nde Manchester City-Reading maçında bozuk parasını unutun hakem McNamara, yazı tura yapmak yerine kağıt-taş-makas oyununu kullanınca 21 gün ceza aldı.

7 İslam Slimani: Fenerbahçe'de çok baskı var Kaçırdığı gollerin ardından strese girdiği söyleyen İslam Slimani, "Fenerbahçe'deki baskı hiçbir yerde yok" dedi.

8 Bayern Münih, Zidane'a teklif yapacak Real Madrid'le 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra istifa eden Zidane'ın Bayern Münih'le anlaşacağı ifade edildi.

9 Tolgay-Burak takası gündemde Beşiktaş yönetimi, kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ı transfer etmek için bordo-mavili yönetime Tolgay Arslan'ı önerme kararı aldı.