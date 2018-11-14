Leicester City'i yıkan helikopter kazasında ilk bulgular

Vichai Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, Leicester City - West Ham United maçının ardından havalandıktan hemen sonra King Power Stadı'nın yanındaki otoparka düşmüştü.
Üzücü kaza sonrası ilk bulgular, helikopterin pilotun komutlarına tepki vermediğini gösterdi. Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB), helikopterin pilotun sol pedal komutunun aksine sağa yöne doğru dönmeye başladığını belirtti.
40 saniye boyunca normal olarak yükselen helikopter dönerek yaklaşık 122 metreden düşüşe geçti. Kaza sırasında Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra, pilot dahil 4 kişi daha hayatını kaybetmişti.
Leicester City'yi 2010 yılında 39 milyon sterlin karşılığında satın alan Srivaddhanaprabha, mütevazi bütçeli takımıyla 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamış ve bu durum, İngiliz basınında "peri masalının gerçekleşmesi" olarak nitelendirilmişti.