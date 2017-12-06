Leipzig-Beşiktaş - CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G grubundaki son maçında deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, Muslera'nın Beşiktaş derbisinde yediği hatalı golden dolayı eleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, sarı-lacivertli taraftarlar ile Twitter üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi.

Giuliano: Fenerbahçe Türkiye'nin büyük bir kulübü

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Muslera'dan derbi yorumu: Hata yaptım

Beşiktaş maçında hatalar yaptığını söyleyen Muslera, "Bir sonraki derbiyi ben kazandıracağım" dedi.