Leipzig-Beşiktaş - CANLI SKOR

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Devler Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, prestij maçı oynuyor.
Siyah-beyazlı temsilcimiz, grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla karşı karşıya geliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Leipzig: Peter Gulacsi, Ilsanker, Willi Orban, Klostermann, Halstenberg, Diego Demme, Naby Keita, Kevin Kampl, Bruma, Jean-Kevin Augustin, Timo Werner
Beşiktaş: Tolga, Necip, Mitrovic, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo.