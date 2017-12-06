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Leipzig-Beşiktaş - CANLI SKOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G grubundaki son maçında deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geliyor.

Leipzig-Beşiktaş - CANLI SKOR
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Devler Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, prestij maçı oynuyor.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Leipzig: Peter Gulacsi, Ilsanker, Willi Orban, Klostermann, Halstenberg, Diego Demme, Naby Keita, Kevin Kampl, Bruma, Jean-Kevin  Augustin, Timo Werner

Beşiktaş: Tolga, Necip, Mitrovic, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Mustafa Pektemek, Negredo.

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