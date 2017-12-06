Leipzig-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Devler Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla karşı karşıya gelecek.
Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak mücadeleyi, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek.
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Kassai'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
YEDEKLERLE ÇIKACAĞIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pepe, Quaresma, Babel, Atiba, Tolgay ve Gökhan'ı Almanya'ya götürmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig
Peter
Gulasci
Klostermann
Orban
Konate
Halstenberg
Diego
Ilsanker
Kampl
Poulsen
Werner
Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Tosic
Mitrovic
Caner
Medel
Oğuzhan
Talisca
Lens
Orkan
Negredo