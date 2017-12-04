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Leipzig- Beşiktaş maçının hakemi

Çarşamba günü oynanacak Leipzig-Beşiktaş karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek.

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Leipzig- Beşiktaş maçının hakemi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında Almanya'nın Leipzig takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı. 

KASSAİ YÖNETECEK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

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