Leipzig: Frankfurt, scout sistemimize sızdı

Eintracht Frankfurtlu yetkililerin, RB Leipzig'in internete yüklü oyuncu data havuzuna izinsiz giriş yaptığı ve bunu 22 ay boyunca sürdürdüğü ortaya çıktı.

Frankfurter Allgemeine ve Bild'de yer alan haberde; 200 binden fazla oyuncu ile ilgili raporlar ve değerlendirmelerin bulunduğu sisteme giriş yapan Frankfurt kulübü, Leipzig tarafından mahkemeye verildi. Leipzig'in şikayetinde, sisteme giriş için bir hesabın ele geçirilmesi sonucu 22 ayda 170 kez giriş yapıldığı ve 5.500'den fazla oyuncu profiline bakıldığı bilgisi yer aldı.



Eintract Frankfurt kulübünden gazeteye yapılan açıklamada, kulübün böyle bir yola gitmediği, sadece U17'de görev alan bir yetkilinin bu yola başvurduğu belirtilirken, "Derhal işine son verildi. Telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Kulüpte kullanılan bilgisayarlarda bu sisteme hiçbir girişin olmadığı saptanıldı." denildi.



Açıklamanın devamında, "Tüm trafik U19 oyuncularına yönelik. Ayrıca, bakılan oyunculardan biri dışında hiçbiri Eintracht Frankfurt'a transfer edilmedi. Sadece yeni transferimiz Rodrigo Zalazar için 18 saniyelik bir giriş söz konusu." ifadeleri kullanıldı.