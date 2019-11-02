Ensonhaber.com'a dön

Leipzig, Mainz'e gol oldu yağdı

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında RB Leipzih, Mainz 05'i 8-0 farklı mağlup etti.

Leipzig, Mainz'e gol oldu yağdı
Yorum Yap

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Leipzig, Red Bull Arena (Zentralstadion)'da Mainz 05'i ağırladı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARIDA 5 GOL

Leipzig adına ilk yarıda golleri Marcel Sabitzer 5', Tima Werner 30', Nkunku 35', Halstenberg 38, Yussuf paulsen 44. dakikada kaydetti ve 45 dakikalık dilim 5-0'lık üstünlükle sonuçlandı.

2. yarıda Leipzig gollerine devam ederken; Timo Werner 48' 87', Mukiele 50. dakika topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşma 8-0 sona erdi.

Bu sonuçla Leipzig, puanını 18'e çıkartırken Bundesliga'da 3. sıraya yerleşti. Mainz 05 ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.

Ev sahibi ekip gelecek hafta hertha Berlin'in konuğu olacak. Mainz ise evinde Union Berlin'i konuk edecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM