Leipzig Monaco'yu deplasmanda dağıttı

Porto ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın lider bitirmeyi garantilediği Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki diğer maçta RB Leipzig, deplasmanda Monaco'yu 4-1 mağlup etti.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 6'da Jemerson (kendi kalesine), 9'da ve penaltıdan 31'de Timo werner ve 45'te Naby Keita attı. Monaco'nun tek sayısı ise 43'te Radamel Falcao'dan geldi.

Bu sonuçla RB leipzig grupta puanını 7'ya çıkarıp Porto'yu yakaladı. 2 puanda kalan Monaco ise Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş, 6 Aralık'ta yapılacak grubun son maçlarında Leipzig'e, Monaco ise Porto'ya konuk olacak.