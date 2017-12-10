Leipzig, Orkan için 5 milyon euro teklif etti

Şampiyonlar Ligi G grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup etmişti.
Rekor puanla (14) grubunu lider bitiren siyah-beyazlı temsilcimizde, genç futbolcu Orkan Çınar'ın ortaya koyduğu performansla takdir topladı.
20 DAKİKADA KENDİNE HAYRAN BIRAKTI
69. dakikada oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, Talisca'nın attığı golde asist yapmış ve alınan galibiyette önemli rol oynamıştı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı idarecilerle bir görüşme gerçekleştiren Leipzig Kulübü yöneticileri, Orkan'ı transfer etmek istediklerini belirtti.
TEKLİF 5 MİLYON EURO
Siyah-beyazlı yönetime 5 milyon euroluk bir teklifte bulunan Almanlar, istediği cevabı alamadı.
Başkan Fikret Orman'ın genç futbolcuyu şimdilik satmak istemediği öğrenildi.